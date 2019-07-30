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В екатеринбургском гарнизоне погиб солдат-срочник
30.7.2019 16:14
Фото: flot2017.com
По предварительным данным, ЧП случилось на территории военного полигона.
Как сообщают российские СМИ со ссылкой на командование Екатеринбургского гарнизона, причиной смерти молодого человека стала электротравма.
По факту гибели солдата-срочника, который получил смертельные ранения на военном полигоне в Свердловской области, сейчас проводится проверка. Обстоятельства инцидента выясняет командование и правоохранительные органы.
Согласно имеющимся на этот час данным, ЧП случилось во время плановых занятий, которые проводились на полигоне. Предположительно, водитель-электрик получил смертельное поражение электрическом током, когда нарушил требования безопасности при эксплуатации специальной военной техники, пояснили представители командования.
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