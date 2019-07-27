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Женская сеть myJulia.ru
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Семья Порошенко покинула Украину
20:28
Фото: kolona.net
Как пишут украинские СМИ, экс-президент Петр Порошенко и его близкие покинули страну.
Со ссылкой на источники, близкие к пограничной службе, уточняется, что бывший глава государства при этом был без охраны. Предположительно, Петр Порошенко и его семья отправились за границу на отдых, пишет "Украинская правда".
Отмечается, что несколько родственников бывшего украинского лидера покинули страну еще на прошлой неделе, тогда как сам Порошенко с близкими вылетел накануне, 28 июля. По данным украинских СМИ, экс-президент и члены его семьи направились на отдых в Стамбул.
Информации о том, сколько продлится отпуск и когда бывший украинский лидер намеревается вернуться в Киев, пока нет.
Ранее Петр Порошенко написал заявление, в соответствии с которым официально отказался от предоставления ему госохраны - в соответствии с украинским законодательством, бывшим президентам она предоставляется до конца жизни.
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