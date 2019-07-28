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ФБР объявило награду за «розовую бандитку»


28.7.2019 21:45
ФБР объявило награду за «розовую бандитку»Фото: twitter.com/FBI Charlotte (@FBICharlotte)

Федеральное бюро расследований назначило вознаграждение в в размере 10 тысяч долларов за информацию, которая поможет отыскать грабительницу банков.

Преступница действует на восточном побережье Соединенных Штатов, передают американские СМИ.

Как передает телевизионный канал Fox News, за последние восемь дней были зафиксированы четыре инцидента. Со ссылкой на источники в ФБР отмечается, что молодая женщина успела ограбить несколько банков. В результате преступницу окрестили "розовой бандиткой" - из-за сумочки, которая была при ней во время криминальных эпизодов.

Все преступления совершались на территории восточного побережья Соединенных Штатов. "Розовая бандитка" успела посетить Делавэр, Пенсильванию и Северную Каролину. Везде она действовала по той же незамысловатой схеме. Подойдя к окошку, она просто показывала банковскому сотруднику записку с требованием выдать ей деньги.

Сколько в общей сложности денежных средств похитительница успела вынести из американских банков, в ФБР пока не уточнили.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 210

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