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Скончался историк и журналист Владимир Кара-Мурза


11:51
Скончался историк и журналист Владимир Кара-МурзаФото: livejournal.com

Печальное известие пришло от сына историка и журналиста, передают российские СМИ.

Как написал Владимир Кара-Мурза-младший, его отец скончался сегодня утром, в восемь часов.

Один из основателей телевизионного канала НТВ, известный российский журналист Владимир Кара-Мурза скончался в Москве сегодня в восемь утра, ему было пятьдесят девять лет.

Как написал его сын, Владимир Алексеевич Кара-Мурза ушел из жизни в день своих именин.

Сведений о причинах смерти историка пока нет. Информация о том, где и когда состоится церемония прощания, будет оглашена позже.

Автор: Злата Богатова

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