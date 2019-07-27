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Скончался историк и журналист Владимир Кара-Мурза
11:51
Фото: livejournal.com
Печальное известие пришло от сына историка и журналиста, передают российские СМИ.
Как написал Владимир Кара-Мурза-младший, его отец скончался сегодня утром, в восемь часов.
Один из основателей телевизионного канала НТВ, известный российский журналист Владимир Кара-Мурза скончался в Москве сегодня в восемь утра, ему было пятьдесят девять лет.
Как написал его сын, Владимир Алексеевич Кара-Мурза ушел из жизни в день своих именин.
Сведений о причинах смерти историка пока нет. Информация о том, где и когда состоится церемония прощания, будет оглашена позже.
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