Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Норвежские ученые призывают убивать «русских лососей»

25.7.2019 22:31

Фото: nashaeda.com



По мнению иностранных специалистов, "русские лососи", которые все чаще встречаются у берегов Норвегии, якобы представляют собой настоящую угрозу.



В результате ученые призвали убивать этих рыб, передает Dagbladet.



Норвежские рыбаки в последнее время все чаще начали жаловаться на "русских лососей". По словам местных ученых, речь идет о настоящем нашествии. В результате эти рыбы уже начали представлять серьезную угрозу для представителей местных видов.



По данным СМИ, в середине прошлого века в Советском Союзе начали разводить горбушу в реках Кольского полуострова, предполагая, что со временем появится надежный ресурс. Оказалось, что теперь этой рыбы стало уже слишком много.



Жители Финнмарка убеждены, что необходимо противостоять распространению горбуши, ведь это можно считать настоящим "вторжением". Как жалуются норвежские рыбаки, "русские лососи" практически "наводнили здешние реки".



Автор: Злата Богатова

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