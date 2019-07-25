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Дом моды Sonia Rykiel ликвидируют по решению суда


25.7.2019 21:51
Дом моды Sonia Rykiel ликвидируют по решению судаФото: livejournal.com

Соответствующий вердикт вынес Коммерческий суд французской столицы.

После того, как эксперты отклонили все кандидатуры тех, кто выражал желание приобрести обанкротившийся дом моды, бренд Sonia Rykiel продадут, магазины закроют, а работников уволят, передает Agence France-Presse.

Отмечается, что мнение судебных экспертов основывалось на том, что все кандидаты были признаны финансово ненадежными. В результате было принято решение о ликвидации обанкротившегося дома моды Sonia Rykiel.

По данным французских СМИ, после оглашения вердикта несколько сотрудников Sonia Rykiel не смогли сдержать своих эмоций и расплакались. Ведь в связи с ликвидацией дома будут незамедлительно закрыты четыре бутика и шесть других торговых точек Sonia Rykiel, тогда как работникам сразу же придется подыскивать новые места.

Автор: Злата Богатова

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