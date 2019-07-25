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Зеленский провел телефонный разговор с Трампом
25.7.2019 21:11
Фото: smi2.net
Как указано в заявлении Белого дома, глава Соединенных Штатов поздравил украинского коллегу с его "недавним избранием".
В ходе телефонных переговоров, которые провели Дональд Трамп и Владимир Зеленский, собеседники успели обсудить ряд важных вопросов.
В Белом доме отметили, что американский лидер Дональд Трамп в начале беседы поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост главы украинского государства. Напомним, голосование состоялось в минувшем апреле, а официальная церемония инаугурации была организована в мае.
В числе вопросов, которые затронули собеседники во время своего последнего телефонного разговора, были перспективы развития двусторонних отношений, включая сотрудничество между США и Украиной в финансово-экономической и энергетической сфере.
Пресс-служба Трампа сообщает, что американский президент и его украинский коллега выразили надежду на скорую встречу.
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