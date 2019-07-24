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В Петербурге женщина выпрыгнула в окно во время обыска ее квартиры
24.7.2019 14:28
Фото: livejournal.com
Жительница Северной столицы, подозреваемая в покушении на сбыт наркотиков, погибла на месте от полученных травм, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на представителей регионального главка МВД уточняется, что полицейские обнаружили в квартире погибшей женщины около килограмма запрещенных веществ.
Как стало известно, подозреваемая в покушении на сбыт наркотиков жительница Петербурга погибла при попытке сбежать через окно во время обысков в ее квартире. Ранее в отношении этой женщины возбудили уголовное дело по соответствующей статье, допрос проводился в присутствии адвоката. В ведомстве отметили, что меру пресечения к фигурантке этого дела не применяли, она не имела процессуального статуса "задержанной".
Сотрудники полиции, прибывшие в квартиру подозреваемой, приступили к обыску в присутствии адвоката. После того, как в квартире было найдено около килограмма порошкообразного вещества, правоохранители планировали задержать хозяйку. В этот момент она бросилась в окно и погибла от полученных при падении травм.
Уточняется, что во вторник при личном досмотре у женщины уже находили два брикета белого цвета общей массой в килограмм. Как показала экспертиза, речь шла о так называемом наркотике PVP.
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