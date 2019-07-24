ИнтерНовости - новости в стране и мире
Гидрометцентр предупреждает о снеге в выходные
Гидрометцентр предупреждает о снеге в выходные
Под Белгородом пьяный сотрудник полиции насмерть сбил 15-летнего велосипедиста
Под Белгородом пьяный сотрудник полиции насмерть сбил 15-летнего велосипедиста
В лагере под Хабаровском, где погибли 4 ребенка, остаются свыше 170 детей
В лагере под Хабаровском, где погибли 4 ребенка, остаются свыше 170 детей
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Турции совершено покушение на белорусского дипломатаВ Турции совершено покушение на белорусского дипломата
Под Белгородом пьяный сотрудник полиции насмерть сбил 15-летнего велосипедистаПод Белгородом пьяный сотрудник полиции насмерть сбил 15-летнего велосипедиста
Скончался актер Рутгер ХауэрСкончался актер Рутгер Хауэр
В лагере под Хабаровском, где погибли 4 ребенка, остаются свыше 170 детейВ лагере под Хабаровском, где погибли 4 ребенка, остаются свыше 170 детей
Гидрометцентр предупреждает о снеге в выходныеГидрометцентр предупреждает о снеге в выходные

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Нестираемые вопоминания (окончание)Нестираемые вопоминания (окончание)
Нестираемые воспоминания ( эпилог)Нестираемые воспоминания ( эпилог)
Мой граф Монте-КристоМой граф Монте-Кристо
Так ли это на самом деле?Так ли это на самом деле?
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный экспериментНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный эксперимент

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Петербурге женщина выпрыгнула в окно во время обыска ее квартиры


24.7.2019 14:28
В Петербурге женщина выпрыгнула в окно во время обыска ее квартирыФото: livejournal.com

Жительница Северной столицы, подозреваемая в покушении на сбыт наркотиков, погибла на месте от полученных травм, передает агентство "Интерфакс".

Со ссылкой на представителей регионального главка МВД уточняется, что полицейские обнаружили в квартире погибшей женщины около килограмма запрещенных веществ.

Как стало известно, подозреваемая в покушении на сбыт наркотиков жительница Петербурга погибла при попытке сбежать через окно во время обысков в ее квартире. Ранее в отношении этой женщины возбудили уголовное дело по соответствующей статье, допрос проводился в присутствии адвоката. В ведомстве отметили, что меру пресечения к фигурантке этого дела не применяли, она не имела процессуального статуса "задержанной".

Сотрудники полиции, прибывшие в квартиру подозреваемой, приступили к обыску в присутствии адвоката. После того, как в квартире было найдено около килограмма порошкообразного вещества, правоохранители планировали задержать хозяйку. В этот момент она бросилась в окно и погибла от полученных при падении травм.

Уточняется, что во вторник при личном досмотре у женщины уже находили два брикета белого цвета общей массой в килограмм. Как показала экспертиза, речь шла о так называемом наркотике PVP.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 123

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

Лавров: США пытаются «оторвать» Грузию от РоссииЛавров: США пытаются «оторвать» Грузию от России
В Канаде около 70 человек доставлены в больницу после ДТП с двумя автобусамиВ Канаде около 70 человек доставлены в больницу после ДТП с двумя автобусами
В США умер получивший травму на ринге российский боксер Максим ДадашевВ США умер получивший травму на ринге российский боксер Максим Дадашев
В Марокко вынесли приговор убийцам скандинавских туристокВ Марокко вынесли приговор убийцам скандинавских туристок
В Дагестане мачеха до смерти забила четырехлетнюю девочкуВ Дагестане мачеха до смерти забила четырехлетнюю девочку

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 920


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru