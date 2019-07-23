Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лавров: США пытаются «оторвать» Грузию от России

23.7.2019 23:43

Фото: 31tv.ru



Как подчеркнул руководитель отечественного дипломатического ведомства, российские власти никогда не стремились к ухудшению двусторонних отношений с Грузией. Вместе с тем, в последнее время Соединенные Штаты всячески пытаются "оторвать" Тбилиси от Москвы, констатировал Сергей Лавров.



По словам главы МИД, страны Западаные страны во главе с представителями Вашингтона всячески предпринимают попытки "оторвать" от России Грузию и другие государства постсоветского пространства. Сергей Лавров поделился своим мнением по этим вопросам во время интервью латиноамериканским СМИ и телевизионному каналу RT.



Руководитель отечественного внешнеполитического ведомства подчеркнул, что российские власти никогда не стремились к ухудшению двусторонних отношений с Грузией. Однако именно по инициативе Тбилиси, когда пост президента занимал Михаил Саакашвили были разорваны дипломатические отношения с Москвой. Кроме того, происходили попытки ограничить взаимодействие в экономической сфере.



Сергей Лавров также отметил, что в 2008 году у Саакашвили "совсем отказали тормоза". Несмотря на многочисленные предупреждения, в том числе, исходившие от главы российского государства Владимира Путина, грузинский лидер решил применить силовые методы для решения "всех своих вопросов" в Южной Осетии, а потом и на территории Абхазии. Министр напомнил, что там тогда "работали десятки американских инструкторов, тренировали грузинский спецназ, грузинских военнослужащих".



Автор: Злата Богатова

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