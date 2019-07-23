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Китай обошел США в рейтинге Fortune Global 500


23.7.2019 13:10
Китай обошел США в рейтинге Fortune Global 500Фото: hispanicbusinesstv.com

Китай в первый раз смог опередить Соединенные Штаты по числу компаний, которые вошли в ежегодный рейтинг Fortune Global 500, сообщает ТАСС.

Подавляющее большинство китайских компаний, включенных экспертами в этот престижный перечень (80%), представляют собой крупные госкорпорации.

Китай в первый раз смог превзойти США по количеству компаний, которые оказались включенными в список Fortune Global 500. Как стало известно, число американских компаний в сравнении с прошлогодними показателями с 126 уменьшилось до 121, тогда как Китай существенно улучшил свои позиции. Количество его компаний увеличилось со 120 до 129, включая десять базирующихся на Тайване.

Лидерами списка оказались такие китайские гиганты как нефтехимическая корпорация Sinopec, Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и China State Grid Corporation - Государственная электросетевая компания страны.

В перечне Fortune Global 500 можно увидеть и четыре компании из РФ - это "Газпром", "Лукойл", "Роснефть" и Сбербанк.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

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