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Женская сеть myJulia.ru
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В Дагестане мачеха до смерти забила четырехлетнюю девочку
23.7.2019 12:00
Фото: livejournal.com
Как сообщается в официальном аккаунте МВД по Республике Дагестан в Instagram, ребенок скончался в Махачкале.
По подозрению в причастности к гибели девочки полиция задержала мачеху четырехлетней девочки. По версии следствия, женщина могла умышленно причинить тяжкий вред здоровью ребенка, повлекший смерть.
В ведомстве сообщили, что инцидент произошел 27 января этого года, около 16:00 по местному времени. Согласно материалам уголовного дела, 36-летняя жительница поселка Сулак, находясь у себя дома, жестоко избила падчерицу. Спустя некоторое время ребенка с серьезными травмами экстренно доставили в ГБУ "ДРКБ". Несмотря на все усилия медиков, через несколько дней девочка умерла.
Эксперты пришли к выводу, что причиной смерти ребенка стала тяжелейшая закрытая черепно-мозговая травма. Основной подозреваемой оказалась мачеха погибшей девочки. Женщина задержана, с ней проводятся оперативно-следственные мероприятия.
По версии следствия, в прошлом ребенок неоднократно подвергался побоям. В частности, девочка не раз получала сильные удары по голове и различным частям тела, которые наносились тупым предметом.
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