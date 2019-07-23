Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Япония выразила протест России и Южной Корее

23.7.2019 11:37

Фото: interpress.uz



Японские власти выразили официальный протест руководству РФ и Южной Кореи, передает агентство Киодо. Представители Токио, отреагировав на инцидент с военным самолетом ВКС РФ, называли подобное неприемлемым. Руководство Японии при этом подчеркнуло, что речь идет о их законных территориях.



Японское руководство выразило протест России и Южной Корее после инцидента с российским военным самолетом по дипломатическим каналам. В тексте официального сообщения указывалось, что в Токио острова Такэсима (в Корее их называют Токто) считают собственной территорией.



Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи проинформировал ранее о самолете А-50 ВКС РФ, который якобы дважды нарушил чужое воздушное пространство, появившись у островов Токто в Японском море. В связи с этим, отмечалось в тексте, пришлось поднимать по тревоге истребители F-15K и F-16K. Кроме того, ВВС Южной Кореи после радиосообщений осуществили запуск двадцати сигнальных ракет и давали более трехсот предупредительных пулеметных выстрелов.



Южно-корейские военные заявили о том, что незадолго до инцидента полет в зоне опознавания их ПВО осуществили два китайских самолета. Они были также замечены, когда там появились воздушные судна РФ.



Автор: Злата Богатова

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