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В Петербурге жестоко убита гражданская активистка Елена Григорьева


22.7.2019 20:40
В Петербурге жестоко убита гражданская активистка Елена ГригорьеваФото: vk.com

Как сообщает в своем Facebook правозащитник Динар Идрисов, тело его коллеги было найдено на улице Пулковской накануне вечером.

Причиной смерти стали множественные ножевые ранения.

Информацию о гибели активистки и правозащитницы подтвердили в региональном управлении СКР. По данным ведомства, тело женщины 1979 г.р. с многочисленными ножевыми ранениями нашли на Пулковской улице, неподалеку от дома, где она проживала. По факту убийства уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье.

Ранее сведения об убийстве Елены Григорьевой поступили от ее знакомых. По их словам, некоторое время назад она обращалась в правоохранительные органы из-за насильственных действий, которые были применены к ней со стороны ее знакомого.

Об Елене Григорьевой известно, что она до переезда в Северную столицу проживала в Великом Новгороде. Являясь активной участницей демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений, она не раз появлялась на разного рода публичных акциях, включая мероприятия националистической направленности.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 137

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