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Трамп выразил готовность поручиться за рэпера A$AP Rocky, арестованного в Швеции
21.7.2019 03:25
Фото: vk.com
Как заявил глава Белого дома, у него состоялся "очень хороший телефонный разговор" со шведским премьер-министром Стефаном Левеном, в ходе которого обсуждалась эта тема.
Комментируя беседу с представителем Стокгольма, Дональд Трамп выразил готовность поручиться за арестованного рэпера A$AP Rocky.
Американский лидер написал в своем Twitter, что у него состоялась очень хорошая беседа со шведским премьер-министром Стефаном Левеном. По словам Дональда Трампа, иностранный деятель заверил его в том, что с рэпером A$AP Rocky, который является гражданином Соединенных Штатов, "будут обращаться справедливо".
Трамп, в свою очередь, выразил уверенность в том, что артист не собирается скрываться от органов правосудия. Кроме того, глава США даже "предложил лично поручиться" за A$AP Rocky либо искать какие-либо "альтернативные пути" для решения сложившейся ситуации.
Президент США отметил, что следующий двусторонний разговор по этой теме состоится в течение ближайших двух суток. Американский лидер добавил, что уже обсуждал задержание A$AP Rocky с другим известным артистом и другом рэпера Канье Уэстом.
Ракима Майерса, ставшего популярным под творческим псевдонимом A$AP Rocky, задержали в первых числах июля после концерта, состоявшегося в рамках хип-хоп- фестиваля Smash в Стокгольме. Шведские власти полагают, что артист участвовал в драке.
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