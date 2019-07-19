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В Грузии до исторического максимума поднялись цены на бензин


00:24
В Грузии до исторического максимума поднялись цены на бензинФото: vk.com

Представители властей пока воздерживаются от каких-либо официальных комментариев.

Как передает ТАСС, с сегодняшнего дня операторы грузинских АЗС увеличили стоимость топлива в среднем на 5 тетри (0,02 доллара).

Судя по данным табло автозаправочных станций, которые установлены на улицах Тбилиси и других городов страны, в Грузии стоимость бензина достигла исторического максимума. В частности, в сетях автозаправочных станций Gulf и Rompetrol литр бензина Regular (АИ-92), стоивший ранее 2,49 лари (0,86 доллара), обойдется уже в 2,54 лари (0,88 доллара).

Эксперты связывают повышение цен на автомобильное топливо с падением курса национальной валюты. На протяжении достаточно долгого периода времени лари по отношению к доллару колебался в районе 2,68 - 2,70. Сегодня же он достиг отметки 2,88. По мнению экономистов, учитывая сложившуюся ситуацию, вслед за подорожанием бензина возрастет стоимость продовольственных и других товаров.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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