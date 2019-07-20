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Украинские силовики обстреляли Первомайск, есть жертвы


20.7.2019 22:04
Украинские силовики обстреляли Первомайск, есть жертвыФото: rama.com.ua

В результате минометного обстрела, которому украинские силовики подвергли расположенный под Луганском город Первомайск, погибла женщина.

Со ссылкой на администрацию города сообщается, что ранения получили четверо мирных жителей.

Как передает Луганский информационный центр со ссылкой представителей местных властей, в числе пострадавших - трехлетний ребенок. О состоянии раненых сведений пока не поступало. Вместе с тем, в ряде источников появились сообщения о семи местных жителях, которые получили ранения.

В городской администрации отметили, что обстрел из минометов был начат примерно 19:00 и продолжается до сих пор. После того, как в несколько домов попали снаряды, они загорелись.

По данным украинской стороны, в течение последних суток более двадцати раз были атакованы позиции сил операции Объединенных сил. В результате обстрелов погибли двое военных, еще трое были ранены.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

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