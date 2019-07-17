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В Киото жертвами пожара в студии аниме стали 12 человек
12:29
Фото: vesti-ukr.com
Как передают японские СМИ, к настоящему времени возгорание полностью ликвидировано.
Экстренные службы Киото подтвердили сведения о двенадцати погибших, количество пострадавших уточняется. Со ссылкой на врачей сообщается, что примерно 10 человек сейчас находятся в состоянии клинической смерти.
Как передает телевизионный канал NHK, пожар начался в 10.35 по местному времени (04.35 по Москве). Очаг возгорания находился на первом этаже трехэтажного здания, где располагается одна из студий аниме компании Kyoto Animation (KyoAni).
По данным различных источников, в момент ЧП в студии могло находиться около семидесяти человек. Для ликвидации пожара привлекалось примерно сорок пожарных расчетов.
Японские СМИ со ссылкой на экстренные службы Киото сообщают о гибели двенадцати человек, еще десять были доставлены в больницы в состоянии клинической смерти. По меньшей мере двадцать сотрудников пока числятся пропавшими без вести.
В полиции заявили, что речь идет об умышленном поджоге, причем уже задержан 41-летний мужчина, который дал признательные показания. Сведений о личности и мотивах предполагаемого злоумышленника пока не поступало.
Как рассказывают очевидцы, раздался выкрик "Умри!", сразу после чего некий мужчина разлил жидкость, похожую на бензин. Затем были слышны несколько хлопков, напоминающих звуки взрывов, а из здания повалили клубы густого черного дыма.
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