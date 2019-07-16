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США готовят ответ на покупку Турцией российских С-400США готовят ответ на покупку Турцией российских С-400
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США готовят ответ на покупку Турцией российских С-400


00:14
Госдепартамент СШАФото: worldenergynews.gr
Госдепартамент США

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп совместно с руководителем американского дипломатического ведомства Майка Помпео приступил к изучению возможных вариантов ответа на приобретение Турцией российских комплексов С-400, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление официального представителя Госдепа.

Как стало известно, руководство США сейчас изучает все возможные варианты санкций, которые могут быть применены в отношении Турции. Прокомментировав сделку, связанную с приобретением российских С-400, в Госдепартаменте упомянули закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

По словам пресс-секретаря Госдепа Морган Ортэгус, руководство Соединенных Штатов дало понять, какими могут последствия действий Анкары, купившей С-400. Представительница американского ведомства заявила, что заранее меры анонсироваться не будут. Но получить представление о том, какие санкции будут введены против Турции, можно, если заглянуть в Google. Для этого нужно лишь ввести в поле запроса слово CAATSA, а потом ознакомиться с информацией о двенадцати вариантах рестрикций, предусмотренных данным документом.

Автор: Злата Богатова

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