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На Урале сын депутата насмерть сбил двух пешеходов
16.7.2019 22:44
Фото: vk.com
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.
Авария с двумя погибшими случилась в населенном пункте Кунашак в минувший понедельник, 15 июля, сообщили в региональном полицейском главке.
В ходе начатого по факту гибели двух человек установлено, что примерно в 17:00 по местному времени (15:00 по Москве) водитель автомобиля Toyota 1998 года потерял управление и допустил выезд на полосу встречного движения. В результате под колеса машины попали двое пешеходов.
Пострадавшие мужчина и женщина от полученных в аварии ранений скончались на месте.
В районной прокуратуре заявили, что уголовное дело в отношении 21-летнего сына депутата Кунашакского райсовета возбудили по части 5 статьи 264 (нарушение ПДД, которое повлекло гибель двух человек). Уже установлено, что водитель в момент аварии был трезв.
Правоохранительные органы продолжают сбор материалов, в скором времени будет принято решение о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
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