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СМИ: На роль нового агента 007 утвердили темнокожую актрису
16:06
Фото: narvii.com
Британская темнокожая киноартистка Лашана Линч может сыграть главного героя в новом фильме об агенте 007, сообщает Daily Mail.
Как уточняет газета, на подбор актеров для новой картины о Джеймсе Бонде могла существенно повлиять Фиби Уоллер-Бридж.
Известна своими феминистскими взглядами Фиби Уоллер-Бридж, которая является одним из авторов ленты, настояла на том, чтобы роль нового агента 007 была отдана темнокожей актрисе.
Вместе с тем, герой Бонда в новом фильме останется Бондом, его сыграет Дэниел Крейг. Он отправится отдохнуть на Ямайку, тогда как его номер будет присвоен новому агенту. Вот в него то и предстоит перевоплотиться Лашане Линч. По сценарию, главные герои ведут совместно вести расследование.
Предполагается, что премьера следующей части бондианы, которая получила название "Бонд 25", состоится уже в апреле 2020 года. В качестве режиссера выступил Кэри Фукунага, снявший такие известные картины, как "Без имени" (2009), "Джейн Эйр" (2011) и многосерийные ленты "Настоящий детектив" (2014) и "Маньяк" (2018).
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