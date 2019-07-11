Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: На роль нового агента 007 утвердили темнокожую актрису

16:06

Фото: narvii.com



Британская темнокожая киноартистка Лашана Линч может сыграть главного героя в новом фильме об агенте 007, сообщает Daily Mail.



Как уточняет газета, на подбор актеров для новой картины о Джеймсе Бонде могла существенно повлиять Фиби Уоллер-Бридж.



Известна своими феминистскими взглядами Фиби Уоллер-Бридж, которая является одним из авторов ленты, настояла на том, чтобы роль нового агента 007 была отдана темнокожей актрисе.



Вместе с тем, герой Бонда в новом фильме останется Бондом, его сыграет Дэниел Крейг. Он отправится отдохнуть на Ямайку, тогда как его номер будет присвоен новому агенту. Вот в него то и предстоит перевоплотиться Лашане Линч. По сценарию, главные герои ведут совместно вести расследование.



Предполагается, что премьера следующей части бондианы, которая получила название "Бонд 25", состоится уже в апреле 2020 года. В качестве режиссера выступил Кэри Фукунага, снявший такие известные картины, как "Без имени" (2009), "Джейн Эйр" (2011) и многосерийные ленты "Настоящий детектив" (2014) и "Маньяк" (2018).



Автор: Злата Богатова

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