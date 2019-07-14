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Житель Камчатки зарезал мать и тяжело ранил брата
13:04
Фото: kpcdn.net
Как сообщили представители регионального СУ СКР, в отношении 20-летнего жителя города Елизово, который подозревается в убийстве матери и покушении на убийство 16-летнего брата, возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям.
По версии следствия, в момент ЧП молодой человек мог находиться в состоянии наркотического опьянения.
Преступление было совершено на прошлой неделе в городе Елизове. Употребив синтетические наркотики, двадцатилетний подозреваемый набросился с ножом на 39-летнюю мать и младшего сводного брата. Пострадавшая женщина от полученных ранений погибла на месте, подростка госпитализировали.
В следственном ведомстве отметили, что состояние юноши, который сейчас находится в реанимации Елизовской райбольницы, врачи оценивают как тяжелое.
После расправы над ближайшими родственниками подозреваемый скрылся, но довольно быстро был пойман сотрудниками правоохранительных органов.
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