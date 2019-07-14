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Совратившую школьника учительницу приговорили к 20 годам тюрьмы


14.7.2019 14:52
Совратившую школьника учительницу приговорили к 20 годам тюрьмыФото: vchaspik.ua

В США к двадцати годам лишения свободы приговорена 28-летнюю Британи Замора.

По данным американских СМИ, бывшую учительницу признали виновной в том, что она неоднократно вступала в интимную связь со своим 13-летним учеником.

Как передает Fox News, Британи Замора в прошлом трудилась в качестве педагога в одной из школ штата Аризона. После того, как стало известно о ее связи с подростком, в отношении женщины началось расследование. В результате педагога приговорили к наказанию в виде двадцати лет лишения свободы.

По версии следствия, Замора не только вступала в близость с мальчиком, но и привлекла к процессу его приятеля, чтобы тот смотрел на происходящее. При этом женщина находилась в законном браке.

В ходе судебных слушаний бывшая учительница говорила о том, что раскаивается в содеянном. По ее словам, она поняла, как сильно ошибалась. Однако судья оставил без внимания ее утверждения в том, что она "хороший и искренний человек".

Родители подростка, заявив о том, что испытывают ненависть к Заморе, назвали ее педофилкой, отмечают американские СМИ.

Автор: Злата Богатова

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