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В Афганистане убит американский военный
12:54
Фото: viettimes.vn
Информация поступила от представителей миссии НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support).
Как сообщается в заявлении, которое было размещено на официальном сайте миссии, инцидент произошел в минувшую субботу, 13 июля.
В соответствии с политикой Пентагона, миссия пока не имеет права раскрывать личные данные американского гражданина. Имя погибшего назовут не ранее чем через сутки после его смерти. До этого момента официально известят о случившемся родственников американского военнослужащего.
Какие-либо обстоятельства случившегося и точное место инцидента также пока не уточняются.
По данным агентства Reuters, в текущем году в Афганистане погибли уже не менее семи американских военных.
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