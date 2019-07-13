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В Сирии боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции


01:21
В Сирии боевики взорвали бомбу на пути российской военной полицииФото: rl0.ru

Об инциденте, случившемся на территории провинции Даръа, Алексей Бакин, рассказал возглавляющий Центр по примирению враждующих сторон.

Генерал-майор заявил, что среди российских военных потерь и пострадавших в результате взрыва нет.

По словам руководителя Центра, взрывное устройство сработало на пути следования патруля военной полиции ВС РФ. Кустарно изготовленную бомбу привели в действие боевики.

В результате инцидента никто не пострадал, повреждений военной техники выявлено не было. Вместе с тем, после случившегося командование группировки войск ВС РФ в Сирии приняло решение об усилении охраны отечественных военных.

Бакин отметил, что случившееся квалифицировано как "диверсионно-террористический акт". Подорвав самодельную бомбу, экстремисты предполагали обострить обстановку в регионе, добавил генерал-майор.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 123

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