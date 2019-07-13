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В Киеве признали невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией
13.7.2019 21:24
Фото: obozrevatel.com
Соответствующее заявление было сделано украинским премьером Владимиром Гройсманом, передает РИА Новости. Как отметил глава правительства, на сегодняшний день транзитные обязательства перед странами Евросоюза не позволяют Киеву прекратить железнодорожное сообщение с РФ.
По словам Владимира Гройсмана, Киев не может разорвать железнодорожное сообщение с РФ по причине транзитных обязательств, имеющихся перед Евросоюзом. Премьер отметил, что в Киеве Москву считают "врагом". По его словам, вопроса о возобновлении авиасообщения между Украиной и Россией на повестке нет.
Напомним, с 2015 года авиасообщение между двумя странами было полностью прекращено после соответствующего решения киевских властей. В тот же период было существенно снижено число курсирующих между странами поездов.
Вместе с тем, по итогам 2017 года наиболее коммерчески прибыльным поездом на Украине был признан фирменный состав "Украина" (Киев — Москва). Маршрут "заработал" порядка шести миллионов долларов.
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