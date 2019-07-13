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В Якутии прооперировали полицейского, пострадавшего при нападении
13.7.2019 12:56
Фото: nepsite.ru
Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое, передает ТАСС.
По последним данным, нападавший, убив сотрудника Росгвардии и ранив полицейского, совершил суицид.
Со ссылкой на источник в экстренных службах Среднеколмыского района сообщается, что врачи провели экстренную операцию ночью. Состояние раненого полицейского, который сейчас находится в реанимации, остается тяжелым.
ЧП случилось в минувшую пятницу, 12 июля. По результатам предварительной проверки следственные органы региона возбудили уголовное дело.
В Среднеколымске правоохранители прибыли на вызов, связанный с семейным конфликтом, пояснили в республиканском главке МВД. Как только служебная машина подъехала к указанному дому по улице Ломутская, по автомобилю открыл огонь муж заявительницы.
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