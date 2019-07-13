|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Парень стюардессы, убитой в Новой Москве, признался в преступлении
13.7.2019 11:09
Фото: riafan.ru
По данным российских СМИ, расправившись с подругой, он в течение двух суток прятался в лесу, однако был пойман сотрудниками полиции.
Тело 23-летней девушки со следами насильственной смерти было найдено в одной из гостиниц Новой Москвы.
В ходе расследования было установлено, что основным подозреваемым является бойфренд погибшей стюардессы. 25-летнего москвича объявили в розыск и вскоре задержали. В беседе со следователями мужчина заявил о том, что пошел на преступление из-за ревности. По его словам, он не смог совладать с эмоциями, когда прочел переписку в ее телефоне. Вместе с тем, он якобы не собирался ее убивать, а лишь не рассчитал силы.
Как заявил приятель Альбины Мухамедзяновой, он случайно убил ее во время ссоры. Конфликт произошел после того, как он заподозрил ее в неверности. Перед этим пара провела ночь в отеле. Утром, когда стюардесса уже была мертва, ее молодой человек покинул гостиницу. Перед этим он продлил номер на сутки.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|