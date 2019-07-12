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На доме грузинского журналиста Габунии появилась позорная табличка
10:24
Фото: multimedia.ge
В Тбилиси на дом ведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии, который не так давно позволил себе оскорбления в адрес российского президента Владимира Путина, повесили позорную табличку.
По данным СМИ, журналист назван в ней "злым петушарой". Табличку на здании можно было видеть в течение нескольких дней.
Как отметили соседи, в прошлом телеведущий уже не раз совершал разного рода провокации, после чего происходили митинги. В результате Георгий Габуния даже нанял охранников - два амбала "провожают этого дурака и встречают", — сообщил журналистам один из жителей дома.
Ранее выходку грузинского журналиста, который начал очередную программу с грязной ругани в адрес Путина и его близких, осудил ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе. По его словам, своими действиями телеведущий прежде всего оскорбил самого себя, перейдя всякие границы.
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