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На Канарских островах пляжи заполнили ядовитые медузы
09:42
Фото: tourweek.ru
Власти острова Лансароте, который входит в состав Канарских, запретили посещать пляжи из-за появления огромного количества ядовитых медуз.
Как пишет газета Mirror, речь идет о сотнях опасных существ.
На острове Лансароте, где находится один из наиболее крупных и популярных пляжей Плайя-де-Фамара, у берега появились сотни ядовитых медуз. Учитывая, что их количество "стремительно увеличивается", власти запретили туристам купаться.
Как отметил руководитель местного Консорциума по безопасности и чрезвычайным ситуациям Энрике Эспиноса, на пляже был установлен символизирующий опасность красный флаг. Он будет там оставаться в течение всего времени, пока сохраняется риск встречи с медузами. До этого на пляже нежелательно находиться, не говоря уже о том, чтобы входить в воду.
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