|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Сочи погибла девочка, выпавшая с балкона гостиницы из-за треснувшего стеклянного ограждения
00:39
Фото: pravda-nn.ru
Полуторагодовалый ребенок был смертельно травмирован, когда упал с высоты восьмого этажа. По факту ЧП правоохранительные органы региона уже возбудили уголовное дело, ведется расследование.
Как информирует пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, трагический инцидент случился вечером минувшего четверга, 11 июля, когда ребенок находился на балконе восьмого этажа вместе со своим отцом. Во время игры девочка решила облокотиться на выполненное из стекла ограждение.
Конструкции, не выдержав, треснули и разбились, после чего ребенок упал вниз. Девочке была незамедлительно оказана медпомощь, но повреждения оказались смертельными.
Уголовное дело было возбуждено по статье об оказании услуги, которая не отвечала требованиям безопасности и повлекла за собой смерть человека. Специалисты приступили к выяснению всех обстоятельств ЧП, в результате которого погиб ребенок.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|