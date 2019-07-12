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Зеленский прокомментировал беседу с Путиным
12.7.2019 23:32
Фото: liga.net
Как заявил глава украинского государства Владимир Зеленский, во время разговора с российским коллегой Владимиром Путиным главной темой было возвращение моряков, которые были ранее задержаны в РФ. Представитель Киева высказался об этом, когда встречался с родственниками моряков.
Видеозапись, на которой Владимир Зеленский комментирует недавнюю телефонную беседу с главой РФ, журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале. Встретившись с родственниками моряков, которые были задержаны российскими властями после инцидента в Керченском проливе, Зеленский, в частности, подчеркнул, что у него "не спадет корона", чтобы связаться с Москвой и приступить к обсуждению освобождения украинских моряков.
Украинский президент заявил, что во время разговора с Владимиром Путиным главной темой являлось возвращение моряков и других лиц, которые удерживаются сейчас в России.
Ранее первую беседу Путина и Зеленского, которые общались накануне по телефону, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, президенты также успели обсудить выполнение Минских соглашений и перспективы проведения встреч в "нормандском формате".
По словам Пескова, вчерашние телефонные переговоры имели прагматичный характер, будучи ознакомительными. Вместе с тем, "сам факт общения" в Москве восприняли как очень важный.
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