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Путин впервые пообщался с Зеленским


11.7.2019 21:28
Путин впервые пообщался с ЗеленскимФото: fotocdn.net

Телефонная беседа между главой российского государства и его украинским коллегой состоялась по инициативе Киева, передает ТАСС.

В ходе своего первого разговора президенты успели затронуть ряд важных тем, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В частности, российский лидер Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский обсуждали перспективы совместной деятельности, направленной на скорейшее возвращение лиц, которые сейчас удерживаются с обеих сторон.

Кроме того, во время этого телефонного разговора обсуждались вопросы, связанные с процессом урегулирования на юго-востоке Украины, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как заявил официальный представитель Кремля, беседа была организована по инициативе Киева.

По словам Пескова, собеседникам удалось достичь договоренности о том, что необходимо продолжить совместную деятельность в рамках нормандского формата.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 129

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