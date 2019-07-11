|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Путин впервые пообщался с Зеленским
11.7.2019 21:28
Фото: fotocdn.net
Телефонная беседа между главой российского государства и его украинским коллегой состоялась по инициативе Киева, передает ТАСС.
В ходе своего первого разговора президенты успели затронуть ряд важных тем, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В частности, российский лидер Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский обсуждали перспективы совместной деятельности, направленной на скорейшее возвращение лиц, которые сейчас удерживаются с обеих сторон.
Кроме того, во время этого телефонного разговора обсуждались вопросы, связанные с процессом урегулирования на юго-востоке Украины, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как заявил официальный представитель Кремля, беседа была организована по инициативе Киева.
По словам Пескова, собеседникам удалось достичь договоренности о том, что необходимо продолжить совместную деятельность в рамках нормандского формата.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|