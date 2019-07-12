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Полиция Гибралтара задержала еще двух моряков с танкера Grace 1
12.7.2019 22:35
Фото: new.sc
Как пишет Gibraltar Chronicle, задержанные являются индийскими гражданами.
В пятницу, правоохранительные органы Гибралтара задержали еще двух членов экипажа супертанкера Grace 1. Судно около недели назад остановили по подозрению в транспортировке сырой нефти в Сирию, несмотря на санкции, введенные Западом.
Как сообщает газета со ссылкой на представителя королевской полиции Гибралтара, двое задержанных - граждане Индии. С моряками ведется допрос, обвинения им пока не предъявлялись.
В минувший четверг, 11 июля, сотрудниками полиции были задержаны капитан и старший помощник супертанкера Grace 1. В рамках начатого расследования с судна изъяли документацию и все электронные устройства.
Танкер Grace 1, который шел под панамским флагом, остановили по запросу Соединенных Штатов еще 4 июля. Операция проводилась совместными силами властей Гибралтара и британской морской пехоты, дислоцированной в заморской территории. В тот момент на борту судна было двадцать восемь членов экипажа, в том числе, граждане Индии, Пакистана и Украины.
Прокомментировав задержание судна, замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал инцидент возмутительным и не вписывающимся в требования внутреннего законодательства Евросоюза.
Напомним, ранее телевизионный канал Sky News сообщил о том, что корабли Ирана пытались помешать проходу британского нефтетанкера, когда тот находился в акватории Ормузского пролива. В Тегеране все эти сведения опровергли.
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