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Власти Ирана ответили на обвинения в попытке задержать британский танкер
13:04
Фото: oilandgasvisionjobs.com
Глава дипломатического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф опроверг сведения, распространившиеся в СМИ, передает РИА Новости.
Ранее в прессе появились публикации о том, что корабли исламской республики пытались задержать британское судно British Heritage.
Прокомментировав инцидент в Ормузском проливе, представитель официального Тегерана заявил о том, что все эти утверждения направлены лишь на эскалацию напряженности. Сведения, появившиеся в СМИ, не соответствуют действительности и "ничего не стоят", подчеркнул глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Ранее с аналогичным заявлением уже выступило руководство Корпуса стражей исламской революции (КСИР, входит в состав ВС Ирана). Как указывалось в тексте, в течение последних суток иранские корабли, неся службу в обычном режиме, "не взаимодействовали с какими-либо иностранными кораблями".
Лондон тем временем заявил Тегерану протест: в британском Минобороны с возмущением отреагировали на действия иранских военных. Как сообщает телевизионный канал Sky News, корабли Ирана пытались помешать проходу британского нефтетанкера, когда тот находился в акватории Ормузского пролива.
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