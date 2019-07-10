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Власти Ирана ответили на обвинения в попытке задержать британский танкер


13:04
Власти Ирана ответили на обвинения в попытке задержать британский танкерФото: oilandgasvisionjobs.com

Глава дипломатического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф опроверг сведения, распространившиеся в СМИ, передает РИА Новости.

Ранее в прессе появились публикации о том, что корабли исламской республики пытались задержать британское судно British Heritage.

Прокомментировав инцидент в Ормузском проливе, представитель официального Тегерана заявил о том, что все эти утверждения направлены лишь на эскалацию напряженности. Сведения, появившиеся в СМИ, не соответствуют действительности и "ничего не стоят", подчеркнул глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Ранее с аналогичным заявлением уже выступило руководство Корпуса стражей исламской революции (КСИР, входит в состав ВС Ирана). Как указывалось в тексте, в течение последних суток иранские корабли, неся службу в обычном режиме, "не взаимодействовали с какими-либо иностранными кораблями".

Лондон тем временем заявил Тегерану протест: в британском Минобороны с возмущением отреагировали на действия иранских военных. Как сообщает телевизионный канал Sky News, корабли Ирана пытались помешать проходу британского нефтетанкера, когда тот находился в акватории Ормузского пролива.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 129

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