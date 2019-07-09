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В Кремле опровергли сведения об инциденте с кортежем Путина в Екатеринбурге
13:23
Фото: russophile.org
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о девушке, которая якобы перебегала дорогу, когда кортеж главы государства отъезжал от здания УрФУ в Екатеринбурге, передает РИА Новости.
По словам официального представителя Кремля, речь не идет о каком либо-либо инциденте.
Как заявил Дмитрий Песков, в действительности "президент остановился, чтобы поговорить с горожанами".
Представитель президента также отметил, что в ходе встречи Владимира Путина со студентами одной из девушек стало плохо - она чуть не потеряла сознание. По словам Дмитрия Пескова, участница мероприятия "почти упала в обморок" потому что "просто перенервничала". После того, как ей оказали помощь президентские врачи, девушка быстро пришла в себя.
Ранее "Коммерсант" опубликовал сведения о том, что когда кортеж Путина уже отъезжал от здания УрФУ, к нему внезапно побежала девочка. В результате машины остановились, сразу после чего глава государства якобы покинул автомобиль, чтобы помочь юной екатеринбурженке.
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