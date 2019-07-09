Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В высокогорье Анд обнаружены одноклеточные водоросли

9.7.2019 10:58

Фото: revizornews.ru



Найденные американскими учеными микроорганизмы "живут" в ледяных образованиях - кальгаспорах, передает ТАСС.



Открытие сделала группа исследователей из Университета Колорадо в Боулдере (США).



В ходе научной экспедиции были найдены одноклеточные водоросли, обитающие в кальгаспорах. Эти шипообразные ледяные образования в Андах еще называют пенитенцитами, а также "кающимися монахами" - из-за их характерной формы. Как показали результаты исследования, обнаруженные там микроорганизмы способны сохранять жизнеспособность на уровне почти 5 тысяч метров, в экстремальных условиях.



Кальгаспоры - ледяные "шпили", формирующиеся в высокогорьях тропиков и субтропиков, включая Анды. В высоту эти образований, которые по форме похожи на коленопреклоненных молящихся монахов, составляют более четырех метров. Условия, в которых образуются кальгаспоры, считаются одними из самых неблагоприятных для жизни, учитывая, что он подразумевают низкие температуры и влажность, а также сильные ветры.



В исследовательский коллектив, который отправился к кальгаспорам чилийского вулкана Льюльяйльяко, входили преподаватели и студенты Университета Колорадо, отмечает портал EurekAlert!.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 103

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 9.7.2019 22:30 В Норвегии выявили утечку радиации около затонувшей АПЛ «Комсомолец»

В Норвегии выявили утечку радиации около затонувшей АПЛ «Комсомолец» 8.7.2019 12:01 Грузчикам Шереметьево повысили зарплату в пять раз

Грузчикам Шереметьево повысили зарплату в пять раз 7.7.2019 23:17 В США умер актер Камерон Бойс

В США умер актер Камерон Бойс 7.7.2019 13:50 Супруга задержанного в Китае экс-главы Интерпола судится с организацией

Супруга задержанного в Китае экс-главы Интерпола судится с организацией 6.7.2019 11:52 В США обвинители требуют у наркобарона Коротышки $12 млрд