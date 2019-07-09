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В высокогорье Анд обнаружены одноклеточные водоросли
9.7.2019 10:58
Фото: revizornews.ru
Найденные американскими учеными микроорганизмы "живут" в ледяных образованиях - кальгаспорах, передает ТАСС.
Открытие сделала группа исследователей из Университета Колорадо в Боулдере (США).
В ходе научной экспедиции были найдены одноклеточные водоросли, обитающие в кальгаспорах. Эти шипообразные ледяные образования в Андах еще называют пенитенцитами, а также "кающимися монахами" - из-за их характерной формы. Как показали результаты исследования, обнаруженные там микроорганизмы способны сохранять жизнеспособность на уровне почти 5 тысяч метров, в экстремальных условиях.
Кальгаспоры - ледяные "шпили", формирующиеся в высокогорьях тропиков и субтропиков, включая Анды. В высоту эти образований, которые по форме похожи на коленопреклоненных молящихся монахов, составляют более четырех метров. Условия, в которых образуются кальгаспоры, считаются одними из самых неблагоприятных для жизни, учитывая, что он подразумевают низкие температуры и влажность, а также сильные ветры.
В исследовательский коллектив, который отправился к кальгаспорам чилийского вулкана Льюльяйльяко, входили преподаватели и студенты Университета Колорадо, отмечает портал EurekAlert!.
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