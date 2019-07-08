Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В столице Грузии начались столкновения между митингующими

01:20

Фото: sknews.ge



В Тбилиси сейчас проходят две акции, противостоящие друг другу акции. Разделяет участников полицейский кордон, однако уже не удалось избежать столкновений.



Массовые митинги продолжаются в эти минуты в самом центре города - на проспекте Руставели, где находится парламент, и на расстоянии нескольких десятков метров, возле Дома пионеров.



Площадь перед зданием парламента еще утром заняли представители радикальных группировок, в том числе, "Грузинского марша". Как заявили члены этих объединений, они собираются навести порядок в Тбилиси. По их мнению, необходимо покончить с проведением "маршей и акций извращенцев".



По другую сторону полицейского кордона сейчас собираются участники очередного митинга, которые продолжаются уже почти три недели. На протяжении восемнадцати дней демонстранты выходят на улицы грузинской столицы с антироссийскими лозунгами, а также требуют снятия с поста главы МВД Гиоргия Гахария. Представители этой стороны выразили намерение очистить площадь от "нанятых правительством грузинских радикалов".



Как стало известно, несмотря на полицейский кордон, не удалось избежать столкновений. Возле здания парламента получил травму головы участник антироссийской акции. При помощи стражей порядка его оперативно доставили в больницу.



Автор: Злата Богатова

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