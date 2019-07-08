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В Афганистане жертвами теракта стали 12 человек, около 180 пострадали
8.7.2019 21:23
Фото: nh.ee
По последней информации, количество раненых в результате взрыва в афганском городе Газни возросло до 179 человек.
Как передает телевизионный канал Tolo News, жертвами инцидента стали двенадцать местных жителей.
Со ссылкой на представителя минздрава страны уточняется, что среди раненых более тридцати детей. Большинство пострадавших является гражданскими лицами.
В полиции заявили, что заминированную грузовую машину подорвал смертник. Случившееся уже квалифицировано как теракт. По данным ряда СМИ, о своей причастности к взрыву заявили боевики "Талибана" (деятельность группировки в России признана экстремистской и официально запрещена).
Случившееся в Газни прокомментировал пресс-секретарь афганского президента Ашрафа Гани Садик Садикки. Осудив атаку талибов, которая произошла рядом с частным учебным заведением, он назвал инцидент "преступлением против человечности".
Ранее стало известно о гибели четырнадцати человек в провинции Фарьяб на севере Афганистана, где из миномета обстреляли рынок. Ранения получили около сорока человек.
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