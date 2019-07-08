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В Иркутской области число жертв наводнения возросло до 23 человек
8.7.2019 12:52
Фото: popmeh.ru
По данным МЧС, к настоящему времени найдены живыми еще два человека.
Пропавшими без вести пока продолжают числиться восемь местных жителей, в зоне наводнения активно ведутся поисково-спасательные мероприятия, передает агентство "Интерфакс-Сибирь".
Со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области сообщается, что спасатели, работающие в зоне наводнения, отыскали тело еще одного погибшего. В результате общее количество жертв стихии возросло до двадцати трех человек.
Ранее двух человек нашли живыми. Связавшиеся с ними родственники уже отозвали свои заявления о розыске. На текущий момент выясняется судьба восьми пропавших без вести местных жителей.
Начавшееся под Иркутском 25 июня наводнение затронуло более ста населенных пунктов региона. В Иркутской области, по последним данным, было уничтожено или частично разрушено свыше десяти тысяч жилых домов. В общей сложности в них проживали более тридцати тысяч человек.
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