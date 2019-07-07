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Полиция Одессы освободила двух заложниц
7.7.2019 20:10
Фото: bbend.net
Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены приступить к штурму после того, как переговоры с преступником не принесли результатов.
Мужчина, который удерживал двух сотрудниц финансового учреждения, задержан.
Как передает пресс-служба областного управления полиции, в Одессе успешно окончена спецоперация по освобождению работниц финансового учреждения. Двух женщин на машине скорой помощи сейчас везут в ближайшие больницы.
В отношении 25-летнего злоумышленника, который сразу после штурма был задержан полицией, уже возбудили уголовное дело по нескольким статьям.
ЧП случилось в ломбарде, расположенном на улице Черноморского Казначейства. Первоначально украинские СМИ писали о том, что задержана одна сотрудница, однако позже выяснилось, что преступник удерживает двух женщин. Переговоры, которые полицейские продолжали в течение нескольких часов, результата не принесли. В итоге было принято решение о штурме здания.
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