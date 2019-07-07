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Вашингтон призывает Берлин направить наземные войска в Сирию


7.7.2019 18:15
Вашингтон призывает Берлин направить наземные войска в СириюФото: imgsmail.ru

Как подчеркнул спецпредставитель Соединенных Штатов по САР Джеймс Джеффри, речь при этом вовсе не идет об обязательной боевой миссии.

Вместе с тем, германские войска могли бы частично заменить американский военный контингент, который остается на сирийской территории.

Джеймс Джеффри говорил на эту тему в опубликованном сегодня немецкой газетой Welt am Sonntag интервью. Как отметил представитель официального Вашингтона, руководство США призывает Берлин направить свои наземные войска в северо-восточные области Сирии, где они смогут частично заменить американский контингент.

При этом речь вовсе не идет об обязательной боевой миссии, пояснил специальный представитель Соединенных Штатов по Сирии. Джеффри отметил, что американские власти считают ФРГ активным и важным партнером как в политических процессах, так и борьбе с террористическим "Исламским государством" (ИГ, деятельность группировки в России официально запрещена).

Автор: Злата Богатова

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