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Во Флориде не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ
21:54
Фото: evpatoriatime.com
ЧП случилось в одном из крупных торговых центров города Плантейшн, передает агентство Associated Press.
Состояние двух пострадавших медики оценивают как очень тяжелое.
Как стало известно, взрыв был такой силы, что было практически полностью разрушено здание ресторана. Остался лишь его металлический каркас. Кроме того, взрывной волной были нанесены повреждения близлежащим зданиям.
Предположительно, в пиццерии взорвался газовый баллон. В местных экстренных службах рассказали, что куски бетона после взрыва разлетались в радиусе 50 метров, а фрагменты металлических конструкций - на 90 метров.
Со слов очевидцев, сначала они подумали, что загремел гром. Секунды спустя здание начало ощутимо трясти, западали различные предметы. Казалось, что "начался конец света", вспоминают невольные свидетели ЧП.
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