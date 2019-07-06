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СМИ: Брэдли Купер и Леди Гага ждут ребенка
6.7.2019 13:06
Фото: lili-rose.ru
Американскую певицу Леди Гагу заподозрили в беременности, причем отцом ее ребенка является актер Брэдли Купер, пишут зарубежные СМИ.
Как отмечает журнал In Touch, несмотря на интересное положение артистки, она не собирается выходить замуж за Купера.
Со ссылкой на источники в окружении Леди Гаги уточняется, что сейчас она просто "светится от счастья". Артистка пока скрывает свою беременность, при этом единственный мужчина, который мог стать отцом ее малыша, это Брэдли Купер. Источник отметил, что близкие друзья звезд с нетерпением ждут, когда пара официально объявит об этом радостном событии.
В СМИ также появились фото, где у певицы якобы округлился живот. На некоторых светских мероприятиях она при этом старается прикрыть его сумочкой.
Ранее Гага выразила огорчение из-за того, что ее связали с разрывом Купера и Ирины Шейк. Как отмечала артистка, ее это очень расстроило. Однако артисты, исполнившие вместе песню из фильма "Звезда родилась" на церемонии вручения премии "Оскар", обменивались такими страстными взглядами, что слухи продолжают ползти. Учитывая, что пара, сыгравшая влюбленных, тесно общалась за кулисами, пока Шейк ждала Купера в одиночестве.
Не так давно Шейк собрала вещи и уехала из дома Купера, где проживала несколько лет. Пара воспитывает маленькую дочь Лею. По данным СМИ, вскоре после расставания с отцом дочери модель отписалась от Леди Гаги в Instagram.
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