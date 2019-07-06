Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: Брэдли Купер и Леди Гага ждут ребенка

6.7.2019 13:06

Фото: lili-rose.ru



Американскую певицу Леди Гагу заподозрили в беременности, причем отцом ее ребенка является актер Брэдли Купер, пишут зарубежные СМИ.



Как отмечает журнал In Touch, несмотря на интересное положение артистки, она не собирается выходить замуж за Купера.



Со ссылкой на источники в окружении Леди Гаги уточняется, что сейчас она просто "светится от счастья". Артистка пока скрывает свою беременность, при этом единственный мужчина, который мог стать отцом ее малыша, это Брэдли Купер. Источник отметил, что близкие друзья звезд с нетерпением ждут, когда пара официально объявит об этом радостном событии.



В СМИ также появились фото, где у певицы якобы округлился живот. На некоторых светских мероприятиях она при этом старается прикрыть его сумочкой.



Ранее Гага выразила огорчение из-за того, что ее связали с разрывом Купера и Ирины Шейк. Как отмечала артистка, ее это очень расстроило. Однако артисты, исполнившие вместе песню из фильма "Звезда родилась" на церемонии вручения премии "Оскар", обменивались такими страстными взглядами, что слухи продолжают ползти. Учитывая, что пара, сыгравшая влюбленных, тесно общалась за кулисами, пока Шейк ждала Купера в одиночестве.



Не так давно Шейк собрала вещи и уехала из дома Купера, где проживала несколько лет. Пара воспитывает маленькую дочь Лею. По данным СМИ, вскоре после расставания с отцом дочери модель отписалась от Леди Гаги в Instagram.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 6.7.2019 11:19 СМИ рассказали о гонорарах Галкина, Петросяна и других юмористов

СМИ рассказали о гонорарах Галкина, Петросяна и других юмористов 5.7.2019 21:33 Власти Амстердама отказались принимать "Евровидение-2020"

Власти Амстердама отказались принимать "Евровидение-2020" 2.7.2019 16:34 СМИ: Вайкуле отказалась встречать Пугачеву в Риге после инцидента в Москве

СМИ: Вайкуле отказалась встречать Пугачеву в Риге после инцидента в Москве 30.6.2019 23:17 Любовь Успенская готовится к ЭКО

Любовь Успенская готовится к ЭКО 30.6.2019 15:56 Темникова отреагировала на откровения Серябкиной о их романе