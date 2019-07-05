Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ рассказали о гонорарах Галкина, Петросяна и других юмористов

11:19

Фото: smi2.net



Самым высокооплачиваемым юмористом в России является на сегодняшний день Максим Галкин. Как пишет "Комсомольская правда", в распоряжении которой оказались сведения о гонорарах звезд этого жанра, выступление Галкина может стоить не менее 50 тысяч евро (более трех с половиной миллионов рублей).



Следом идет Александр Ревва, которого пригласить на частный корпоратив можно лишь за два миллиона рублей. Выступление Юлии Михалковой обойдется в 12 тысяч евро (858 тысяч рублей).



Размер гонорара Евгения Петросяна составляет 700 тысяч рублей, а артисты из "Кривого зеркала" выступят за 150-350 тысяч рублей. Чтобы позвать на торжество или праздник кого-либо из выпускников "Аншлага", придется заплатить от 200 до 400 тысяч рублей.



Как отмечает газета, обычно артисты приглашаются в качестве ведущих. Вместе с тем, можно оговорить и отдельное выступление, которое будет продолжаться примерно полчаса.



Стоимость выступлений коллективов, в частности, Comedy Woman, составит, как и у "Уральских пельменей" около двух миллионов рублей.



Автор: Злата Богатова

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