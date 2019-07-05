|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
СМИ рассказали о гонорарах Галкина, Петросяна и других юмористов
11:19
Фото: smi2.net
Самым высокооплачиваемым юмористом в России является на сегодняшний день Максим Галкин. Как пишет "Комсомольская правда", в распоряжении которой оказались сведения о гонорарах звезд этого жанра, выступление Галкина может стоить не менее 50 тысяч евро (более трех с половиной миллионов рублей).
Следом идет Александр Ревва, которого пригласить на частный корпоратив можно лишь за два миллиона рублей. Выступление Юлии Михалковой обойдется в 12 тысяч евро (858 тысяч рублей).
Размер гонорара Евгения Петросяна составляет 700 тысяч рублей, а артисты из "Кривого зеркала" выступят за 150-350 тысяч рублей. Чтобы позвать на торжество или праздник кого-либо из выпускников "Аншлага", придется заплатить от 200 до 400 тысяч рублей.
Как отмечает газета, обычно артисты приглашаются в качестве ведущих. Вместе с тем, можно оговорить и отдельное выступление, которое будет продолжаться примерно полчаса.
Стоимость выступлений коллективов, в частности, Comedy Woman, составит, как и у "Уральских пельменей" около двух миллионов рублей.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|