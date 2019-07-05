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Житель Башкирии сдался полиции, зарезав родителей и брата


10:28
Житель Башкирии сдался полиции, зарезав родителей и братаФото: cod11.ru

ЧП случилось на территории Кугарчинского района республики, передают российские СМИ.

Как стало известно, житель Башкирии, подозреваемый в убийстве трех человек, задержан. Решается вопрос о его аресте.

По данным республиканского СУ СКР, подозреваемый находился на территории семейного домовладения, где в тот момент также были его родственники. Сначала 25-летний мужчина атаковал 30-летнего брата и 53-летнюю мать, напав на них с ножом.

59-летний отец пытался убежать, но сын его настиг на границе с соседним участком и также нанес несколько ударов ножом, которые оказались смертельными. Все потерпевшие от полученных травм погибли на месте.

Вскоре подозреваемый явился в местное отделение полиции и сдался. Следственные органы региона в его отношении возбудили уголовное, в рамках которого запланирован ряд экспертиз, включая психолого-психиатрическую.

Автор: Злата Богатова

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