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Путин рассказал о встрече с Папой Римским в Ватикане
4.7.2019 22:33
Фото: fotocdn.net
Глава российского государства провел сегодня переговоры с папой Римским Франциском, передает РИА Новости.
По словам Владимира Путина, в ходе встречи речь шла о защите христиан Ближнего Востока и оказания гуманитарной помощи на территории Сирии.
О переговорах с понтификом российский президент рассказал по итогам встречи с итальянским премьером Италии Джузеппе Конте. Как отметил Владимир Путин, который сейчас совершает официальный визит в Рим, встреча с папой Римским Франциском состоялось в первой половине дня.
В ходе беседы с главой католической церкви российский лидер, в частности, обсуждал вопросы, касающиеся перспектив двусторонних связей РФ и Ватикана. Путин отметил, что удалось достичь договоренности о том, что необходимо в будущем особое внимание уделить сотрудничеству в сфере культуры, образования и здравоохранения.
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