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СМИ: Китай провел шесть ракетных пусков в Южно-Китайское море
4.7.2019 21:18
Фото: mail.kz
По данным японского телевизионного канала NHK, выпущенные в течение нескольких последних дней ракеты являются противокорабельными.
Запуски были осуществлены с начала этой недели.
За несколько дней Пекин успел провесит не менее шести ракетных пусков. Со своей материковой части противокорабельные ракеты были запущены в акваторию Южно-Китайского моря. Как отмечает японский телеканал NHK со ссылкой на доклад американских военных, речь идет о территориях, из-за которых спорят несколько государств. Отмечается, что в ходе запусков каких-либо внештатных ситуаций зафиксировано не было.
По данным американской стороны, предположительно, все выпущенные Китаем ракеты смогли успешно поразить условные цели, которые располагались в двух районах Южно-Китайского моря. КНР проводила подобные маневры впервые, указывается в репортаже канала.
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