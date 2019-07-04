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В Минске во время праздничного салюта погибла женщина
4.7.2019 14:15
Фото: СК Беларуси
В больницы белорусской столицы были доставлены несколько человек, получивших ранения во время праздничного салюта.
Как информирует Следственный комитет страны, несмотря на экстренно оказанную помощь, от полученных ранений скончалась женщина 1955 года рождения.
Погибшая женщина находилась среди тех, кто наблюдал за праздничным салютом на берегу реки Свислочь. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели человека. По итогам предварительного разбирательства позднее примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, пояснили в ведомстве.
В Минобороны страны, прокомментировав ЧП, пояснили, что накануне использовались те же заряды, что и ранее на других торжествах.
По данным белорусских СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах столицы, пиротехника для организации мероприятия была российского производства.
В минувшую среду, 3 июля, в Минске состоялся праздничный фейерверк, приуроченный к государственному празднику Беларуси - Дню независимости.
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