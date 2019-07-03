Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Курганом во время пожара в монастыре сгорела Чимеевская икона

3.7.2019 22:32

Фото: vk.com



О случившемся рассказали представители регионального главка МЧС.



По данным ведомства, пожар случился в церкви Казанской иконы Божьей Матери, которая входит в состав Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря.



В результате пожара Чимеевская чудотворная икона Божьей Матери была утрачена. От нее остались лишь металлические основания, на которые крепилась икона, передает агентство "Интерфакс-Урал" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС. Руководитель отдела учета и охраны объектов культурного наследия правительства Курганской области Дмитрий Бровко подтвердил, что восстановлению икона уже не подлежит.



Как рассказывается на официальном портале Казанского Чимеевского мужского монастыря, чудотворная икона смогла пережить сильный пожар, который произошел в ноябре 1770 года. Приводится на сайте и история появления святыни. Икона заметили дети, игравшие у реки. Как увидели подошедшие к вводе взрослые, икона приплыла по реке, практически стоя вертикально. При этом она направлялась к ним против течения.



Причиной пожара в Чимеевском мужском монастыре, согласно предварительным выводам специалистов, стал неисправный кондиционер. Пламя быстро перекинулось на кровлю, охватив в результате церковь Казанской иконы Божьей Матери. Храм, созданный в 1890 году, был практически полностью уничтожен огнем.



Автор: Злата Богатова

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