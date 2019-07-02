Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лукашенко потребовал от белорусов сделать выбор между Россией и НАТО

2.7.2019 23:50

Фото: trud.ru



Как заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, если народ откажется защищать свою родину, страна будет вынуждена обращаться за помощью либо к Москве, либо к Североатлантическому альянсу. И если Минск попросит, ему это конечно же пообещают, однако президенту бы такого варианта развития событий хотелось избежать. Поэтому Лукашенко обратился к согражданам с требованием сделать выбор между Россией и НАТО.



Как пишут белорусские СМИ, таким образом глава государства прокомментировал "закон об отсрочках". Лукашенко разъяснил белорусам, в чем заключается необходимость внесения корректировок в соответствующую область законодательства.



Белорусский лидер говорил на эту тему, выступая на торжественном собрании ко Дню Независимости. Поздравив соотечественников и зарубежных гостей с государственным праздником, Александр Лукашенко напомнил о дорогой цене, которую белорусам пришлось заплатить за Победу.



По словам президента РБ, погибли три миллиона человек, уничтожено было порядка трехсот городов и райцентров, а также более девяти тысяч деревень. Экономика республики тогда была отброшена более чем на двадцать лет назад, не говоря уже об утрате исторического и культурного наследия Беларуси.



Вместе с тем, в военных испытаниях закалился дух народа, проявился в полной мере "несгибаемый белорусский характер", подчеркнул Лукашенко.



Автор: Злата Богатова

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